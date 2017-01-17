Сирия: к перемирию присоединились поселения в Латакии и Хаме

Дамаск (Сирия), 17 января. За прошедшие сутки на территории Сирии приверженность режиму прекращения боевых действий подтвердили пять населенных пунктов. Об этом сказано в информационном бюллетене, опубликованном Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

В провинции Латакия к режиму тишины присоединились два поселения, в провинции Хама — три населенных пункта. В настоящее время режим прекращения огня соблюдается на территории 1134 населенных пунктов.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму тишины с незаконными вооруженными формированиями в Алеппо, Хомсе, Хаме и Эль-Кунейтре.