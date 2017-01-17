Белый дом открестился от попыток подорвать легитимность Трампа

Вашингтон, 17 января. Заявления о том, что действующая администрация США пытается подорвать легитимность избранного президента США Дональда Трампа, являются неправдой, заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

Во время брифинга с журналистами, Эрнест прокомментировал слова российского президента Владимира Путина, который обвинил администрацию Обамы в попытке подорвать легитимность Трампа и его администрации.

«Конечно, это неправда», — заявил Эрнест.

Напомним, что Трамп одержал победу на президентских выборах в США в ноябре. Его инаугурация состоится 20 января.