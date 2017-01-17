Члены Европарламента выбрали нового председателя

Страсбург, 17 января. Члены Европарламента в последнем раунде голосования избрали председателем итальянца Антонио Таяни.

Депутат-консерватор из Италии в четвертом раунде заручился поддержкой большинства парламентариев. Таяни будет руководить работой Европарламента следующие два с половиной года.

Ранее депутаты не смогли выбрать руководителя, поскольку кандидатам не удалось заручиться необходимой поддержкой коллег. Противником консерватора в последнем туре стал итальянский демократ Джанни Пителла.