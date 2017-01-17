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Разоблачением Трампа занимался автор фильмов про самогон и сайентологов
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Разоблачением Трампа занимался автор фильмов про самогон и сайентологов

Сегодня 23:03
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Разоблачением Трампа занимался автор фильмов про самогон и сайентологов

Москва, 17 января. Автор скандального документального фильма «Трамп – кремлёвский кандидат?» журналист Би-Би-Си Джон Суини ранее был своими репортажами о поддельной русской водке и деятельности сайентологов.

Среди множества репортажей из горячих точек и разнообразных расследований в разных частях мира, за плечами Суини есть несколько репортажей, связанных с Россией. Так, он снял документальный фильм об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, а также журналистское расследование о гибели сотни россиян, которые отравились поддельным алкоголем.  

Около десяти лет назад он делал репортаж из Псковской области, во время которого он даже отважился попробовать местную самогонку. По его словам, на вкус она была как ракетное топливо с гуталином.

Также он является автором расследования о деятельности секты сайентологов. По словам Суини, это едва не стоило ему жизни и здоровья, так как сайентологи организовали целую кампанию по преследованию журналиста.

 

 

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Антон Зарубин
#джон суини
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