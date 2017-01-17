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Главы ДНР и ЛНР заявили о готовности к мобилизации в случае боевых действий
Новороссия

Главы ДНР и ЛНР заявили о готовности к мобилизации в случае боевых действий

Сегодня 23:06
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Главы ДНР и ЛНР заявили о готовности к мобилизации в случае боевых действий

Симферополь, 17 января. В случае возобновления масштабных боевых действий в Донбассе, власти ДНР и ЛНР объявят мобилизацию. Об этом заявили главы республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий в ходе визита в Крым.

«На сегодня разработан план мобилизации людей, прошедших боевые действия, а потом по различным причинам покинувших ряды наших армейских корпусов. При этом все специалисты стоят на учет, и по приказу могут встать в строй», — сказал глава ДНР Александр Захарченко.

В свою очередь глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что Народная милиция ЛНР состоит только из добровольцев, однако при необходимости власти республики готовы провести мобилизацию.

Стоит напомнить, что ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к украинским пограничникам с призывом готовиться к масштабным боевым действиям в Донбассе и Крыму.

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Кирилл Иванов
#александр захарченко
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