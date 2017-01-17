Ученым удалось доказать, что кофе продлевает жизнь

Вашингтон, 17 января. Сотрудникам университета Стэнфорда удалось доказать, что напитки, содержащие кофеин, продлевают человеку жизнь.

По словам американских ученых, благодаря кофеину блокируются вещества, которые вызывают болезни сердечно-сосудистой системы. В ближайшее время специалисты намерены провести более широкое исследование, которое будет включать чай и газировки, содержащие кофеин.

Когда кровеносные сосуды воспаляются, они становятся жесткими и менее гибкими, что является причиной ряда болезней. Благодаря кофе количество веществ, которые негативно влияют на сосуды, сокращается, поэтому воспаление быстрее проходит. Американские ученые также заявили, что сходим действием обладает шоколад.