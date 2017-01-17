Видеокамеры зафиксировали похищение школьницы в Оренбурге

Оренбург, 17 января. В Оренбурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в похищении 12-летней девочки, которую похитили сегодня днем, когда она возвращалась домой после школы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета РФ.

«В результате оперативных мероприятий 12-летнюю девочку нашли в районе городской свалки города Оренбург. По подозрению в похищении ребенка задержан 29-летний житель Пермского края», — рассказал собеседник.

Стоит напомнить, что похищение произошло сегодня днем. Неизвестные на автомобиле «Лада-Гранта» силой затолкали 12-летнюю школьницу в салон автомобиля и скрылись с места преступления. Момент похищения ребенка попал на камеры видеонаблюдения.