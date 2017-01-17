Минтруда сократит срок получения материнского капитала до 10 дней

Москва, 17 января. Министерство труда подготовило законопроект, предусматривающий процедуру, ускоряющую выдачу материнского капитала. Соответствующий документ был опубликован на сайте раскрытия информации госорганами.

Согласно действующему законодательству, семья получает средства материнского капитала не позднее, чем через два месяца после принятия соответствующего заявления. Первый месяц уходит на изучение документов Пенсионным фондом России и принятие решения, а второй - на перечисление средств получателю.

По новому законопроекту, срок получения материнского капитала будет сокращен до десяти дней.