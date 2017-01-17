Первое уголовное дело за несообщение о преступлении возбуждено в Чечне

Грозный, 17 января. В Чечне было возбуждено первое уголовное дело по новой статье «Несообщение о преступлении». По мнению следователей, подозреваемый сознательно не уведомил правоохранительные органы о планах своего знакомого уехать в Сирию воевать на стороне террористов.

Подозреваемым является 32-летний Асхаб Хизриев, который, по данным следствия, состоял в хороших отношениях с Фаридом Сафиным. Последний имел планы уехать в Турцию, а оттуда – в Сирию, чтобы вступить в ряды террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Сам Сафин был задержан в Сочи в ноябре прошлого года. Дело против Хизриева было возбуждено в конце 2016 года.