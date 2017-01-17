МИД Польши намерен разобраться с запретом въезда на Украину мэру Перемышля

17 Января 2017 22:34 54

Варшава, 17 января. Министерство иностранных дел Польши намерен выяснить причины запрета въезда на Украину мэру польского города Перемышль. Об этом сообщила официальный представитель МИД Польши Йоанна Вайда.

Ранее стало известно, что мэр польского города Перемышль Роберт Хома не смог пересечь украинско-польскую границу, несмотря на то, что ехал по приглашению украинской стороны.

Позднее пресс­-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что мэр польского города Перемышль Роберт Хома лишен права въезда на территорию Украины в течение пяти лет. Она отметила, что данное решение было принято Службой безопасности Украины, после того как Роберт Хома принял участие в «марше перемышльских и львовских орлят», в ходе которого звучали антиукраинские лозунги.