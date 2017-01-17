ООН передала Киеву обращение Януковича с просьбой ввести российские войска

17 Января 2017 22:21 34

Киев, 17 января. Правительство Украины получило от Секретариата ООН копию обращения бывшего президента Украины Виктора Януковича, в котором он просит власти России ввести войска. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

На своей странице в Facebook он опубликовал копию сопроводительного письма Секретариата ООН, в котором говорит о том, что представительство Украины при ООН обратилось с просьбой предоставить копию письма российского постпреда Виталия Чуркина от 3 марта, а также копию обращения Янукович к генсеку ООН.

Луценко утверждает, что в этих письмах присутствует просьба Янукович ввести российские войска на Украину. По мнению украинского генерального прокурора, это обращение является «неопровержимым» доказательством госизмены бывшего президента.

Напомним, что в своем письме от 3 марта 2014 года Чуркин процитировал просьбу Януковича использовать российские войска для защиты населения Украины, оказавшейся на пороге гражданской войны.