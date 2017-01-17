Американец потерял семь зубов после взрыва электронной сигареты во рту

Айдахо, 17 января. У жителя американского штата Айдахо взорвалась электронная сигарета во рту, в результате чего он потерял семь зубов, а также получил ожог лица. Об этом сообщил житель города Покателло Эндрю Холл на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что решил немного покурить перед работой, однако электронное устройство неожиданно взорвалось прямо у него во рту.

«Я «парю» я знаю, это ужасно и не круто, но больше я этого делать не буду и надеюсь, что это поможет бросить и другим людям», — написал Холл.

Он также отметил, что курил электронную сигарету чуть более года, при этом соблюдая все рекомендации и правила, которые были изложены в инструкции к электронному устройству.