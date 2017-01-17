Эксперт: Порошенко отвлекает внимание украинцев от разрухи иском против РФ

17 Января 2017 22:03 39

Киев, 17 января. Президент Украины Петр Порошенко поручил внешнеполитическому ведомству страны подать иск против России в Международный суд ООН, в котором говорится, что Москва якобы нарушает Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма, а также Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Позднее в Министерстве иностранных дел России заявили, что иск Киева в Международный суд ООН преследует сиюминутные политические интересы руководства Украины, однако существует мнение, что истинной целью данного иска является попытка отвлечь внимание граждан страны от экономических и социальных проблем.

По мнению директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко, иск в Международный суд ООН является отвлекающим маневром, который позволит сфокусировать внимание граждан Украины от внутренних проблем.

«На сегодняшний день основным объяснением любых трудностей внутри страны является «российская агрессия». Для того чтобы тезис и дальше был актуален, его нужно регулярно подпитывать, в том числе такими методами», — пояснил Минченко в комментарии «Известиям».

Он также отметил, что это уже второй иск против России, который Киев подает в Международный суд ООН. Так, в сентябре 2016 года Украина подала иск о нарушении Конвенции по морскому праву, утверждая, что Россия якобы нарушает права Киева на природные ресурсы в акваториях Черного и Азовского морей.