up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Россия

LinkedIn объявила о намерении вернуться в Россию

17 Января 2017 21:58
34Просмотры

LinkedIn объявила о намерении вернуться в Россию

Москва, 17 января. Социальная сеть LinkedIn объявила о своих планах вернуться в Россию, пообещав сотрудничать с российским руководством. Об этом рассказал вице-президент LinkedIn Аллен Блю.

По его словам, сосцеть готова вернуться на российский рынок, возобновив сотрудничество с российским правительством.  

На данный момент компаний не может назвать точную дату возвращения соцсети в Россию. Блю упомянул, что сейчас ведутся переговоры с российскими властями, однако не стал раскрывать детали. «Мы очень аккуратно говорим об этих переговорах, чтобы провести их как следует», – объяснил он.

Напомним, что ранее представители Роскомнадзора провели встречу со специалистами LinkedIn, которая была заблокирована в России 17 ноября.

 

Антон Зарубин

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС