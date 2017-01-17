LinkedIn объявила о намерении вернуться в Россию

17 Января 2017 21:58 34

Москва, 17 января. Социальная сеть LinkedIn объявила о своих планах вернуться в Россию, пообещав сотрудничать с российским руководством. Об этом рассказал вице-президент LinkedIn Аллен Блю.

По его словам, сосцеть готова вернуться на российский рынок, возобновив сотрудничество с российским правительством.

На данный момент компаний не может назвать точную дату возвращения соцсети в Россию. Блю упомянул, что сейчас ведутся переговоры с российскими властями, однако не стал раскрывать детали. «Мы очень аккуратно говорим об этих переговорах, чтобы провести их как следует», – объяснил он.

Напомним, что ранее представители Роскомнадзора провели встречу со специалистами LinkedIn, которая была заблокирована в России 17 ноября.