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Политика

Пресс-секретарь Обамы обвинил Россию в подрыве легитимности выборов в США

17 Января 2017 22:09
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Пресс-секретарь Обамы обвинил Россию в подрыве легитимности выборов в США

Вашингтон, 17 января. Официальный представитель действующего президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы Джош Эрнест заявил о том, что российская сторона якобы попыталась «подорвать» легитимность выборов в стране.

По словам пресс-секретаря, американские спецслужбы неоднократно говорили о неприятных для Москвы вещах.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин указал на то, что в США идет борьба между политическими элитами, целью которой является подрыв легитимности избранного главы страны Дональда Трампа.

Читайте по теме: Обама не соврал: почему американцы доверяют Путину больше, чем своему правительству

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