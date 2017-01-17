Археологи обнаружили средневековую корейскую крепость в Приморье

Владивосток, 17 января. Археологический памятник в приморском национальном парке «Земля леопарда», который известен с 19-го века, оказался корейской крепостью XV-XVI веков. Об этом сообщает научное интернет-издание «Индикатор».

Загадку древней крепости Шуйлюфэн удалось разгадать ученым из Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. Археологическая находка получила известность в 1864 году, однако все это время исследования затруднялись, так как крепость разделена российско-китайской границей.

Полноценная экспедиция стала возможной только в 2016 году, после того, как стартовала программа изучения археологических памятников в национальном парке «Земля леопарда». Руководство парка рассчитывает, что крепость привлечет туристов, в том числе и из Кореи.

Ученые обнаружили упоминание о крепости Шуйлюфэн в биографии легендарного флотоводца Ли Сунсина, который является национальным героем Кореи. Согласно историческим данным, Ли Сунсин был направлен на службу в крепость Шуйлюфэн в начале своей карьеры.