FAN-TV Лента новостей
Археологи обнаружили средневековую корейскую крепость в Приморье
Общество

Археологи обнаружили средневековую корейскую крепость в Приморье

Сегодня 21:49
40

Археологи обнаружили средневековую корейскую крепость в Приморье

Владивосток, 17 января. Археологический памятник в приморском национальном парке «Земля леопарда», который известен с 19-го века, оказался корейской крепостью XV-XVI веков. Об этом сообщает научное интернет-издание «Индикатор».

Загадку древней крепости Шуйлюфэн  удалось разгадать ученым из Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. Археологическая находка получила известность в 1864 году, однако все это время исследования затруднялись, так как крепость разделена российско-китайской границей.

Полноценная экспедиция стала возможной только в 2016 году, после того, как стартовала программа изучения археологических памятников в национальном парке «Земля леопарда». Руководство парка рассчитывает, что крепость привлечет туристов, в том числе и из Кореи.

Ученые обнаружили упоминание о крепости Шуйлюфэн в биографии легендарного флотоводца Ли Сунсина, который является национальным героем Кореи. Согласно историческим данным, Ли Сунсин был направлен на службу в крепость Шуйлюфэн в начале своей карьеры.

комментарии
Кирилл Иванов
Новости партнеров
Эксклюзив

Фантастические твари Петербурга: они улетели, но обещали вернуться. ФАН-ТВ

Сегодня 21:50
61

Новости США: демократы мстят Трампу за Клинтон, Обама грустит из-за отсутствия регистрации

Сегодня 21:07
179

Что в имени тебе моем: угрозы украинской «незалежности». Колонка Олега Денежки

Сегодня 20:38
262

Сирия сегодня: разгром ИГ под Пальмирой, Су-24 ВКС РФ покидают «Хмеймим»

Сегодня 20:35
1040

Меж Сциллой Киева и Харибдой Москвы: Додон поступился принципами в вопросе Крыма

Сегодня 19:45
1447
Показать еще
Прямая трансляция

Фантастические твари Петербурга: они улетели, но обещали вернуться. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

LinkedIn объявила о намерении вернуться в Россию

21:58

Более 300 тысяч жителей Италии остались без света из-за холодов

21:54

Фантастические твари Петербурга: они улетели, но обещали вернуться. ФАН-ТВ

21:50

Археологи обнаружили средневековую корейскую крепость в Приморье

21:49

Белый дом потребовал от Трампа определиться со своей позицией

21:48

Савченко рассказала, как вернуть Донбасс мирным путем

21:46

В Госдуме напомнили Киеву о правовом статусе Крыма

21:44

Сирия: САА готовит масштабное наступление на ИГ под Пальмирой

21:41

Пауэр признала, что санкции против России – это карательные меры

21:30

Польским дипломатам отказали во въезде в Россию через белорусскую границу

21:28

Переговоры по Сирии в Астане могут пройти при посредничестве ООН — Чуркин

21:28

Испанский флот следит за «Адмиралом Кузнецовым» в Средиземном море

21:26
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
LinkedIn объявила о намерении вернуться в Россию
Читать
Закрыть