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Политика

Белый дом потребовал от Трампа определиться со своей позицией

17 Января 2017 21:48
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Белый дом потребовал от Трампа определиться со своей позицией

Вашингтон, 17 января. Белый дом обратился к избранному президенту США Дональду Трампу с призывом ясно обозначить свою позицию и обозначит, чью сторону он поддерживает – Россию или американское разведывательное общество. С таким заявлением выступил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

Во время брифинг Эрнеста попросили прокомментировать слова президента России Владимира Путина, который заявил, что люди, занимающиеся в США фальсификацией фактов – хуже, чем проститутки. В ответ Эрнест напомнил, что разведслужбы США не в первый раз выступают с резкой критикой в адрес России.  Затем пресс-секретарь обратился к Трампу, с призывом определится, кого он поддерживает – Россию или американскую разведку

Антон Зарубин

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