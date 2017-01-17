Белый дом потребовал от Трампа определиться со своей позицией

17 Января 2017 21:48 54

Вашингтон, 17 января. Белый дом обратился к избранному президенту США Дональду Трампу с призывом ясно обозначить свою позицию и обозначит, чью сторону он поддерживает – Россию или американское разведывательное общество. С таким заявлением выступил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

Во время брифинг Эрнеста попросили прокомментировать слова президента России Владимира Путина, который заявил, что люди, занимающиеся в США фальсификацией фактов – хуже, чем проститутки. В ответ Эрнест напомнил, что разведслужбы США не в первый раз выступают с резкой критикой в адрес России. Затем пресс-секретарь обратился к Трампу, с призывом определится, кого он поддерживает – Россию или американскую разведку