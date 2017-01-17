up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Политика

В Госдуме напомнили Киеву о правовом статусе Крыма

17 Января 2017 21:44
51Просмотры

В Госдуме напомнили Киеву о правовом статусе Крыма

Москва, 17 января. Нападение на Крым будет расцениваться как агрессия против России, что приведет к жестким ответным мерам. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, который представляет республику Крым в нижней палате парламента.

«Возможно, Аваков забыл, что по результатам референдума 2014 года Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации, и нападение на полуостров будет расценено как война против России — с гарантированно очень печальными для украинской армии и правительства последствиями», — сказал Бальбек в комментарии РИА Новости.

Стоит напомнить, что глава МВД Украины Арсен Аваков обратился к украинским пограничникам с призывом быть готовыми к активным боевым действиям на территории ДНР и ЛНР, а в дальнейшем и на территории Крыма.

Кирилл Иванов

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС