В Госдуме напомнили Киеву о правовом статусе Крыма

17 Января 2017 21:44 51

Москва, 17 января. Нападение на Крым будет расцениваться как агрессия против России, что приведет к жестким ответным мерам. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, который представляет республику Крым в нижней палате парламента.

«Возможно, Аваков забыл, что по результатам референдума 2014 года Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации, и нападение на полуостров будет расценено как война против России — с гарантированно очень печальными для украинской армии и правительства последствиями», — сказал Бальбек в комментарии РИА Новости.

Стоит напомнить, что глава МВД Украины Арсен Аваков обратился к украинским пограничникам с призывом быть готовыми к активным боевым действиям на территории ДНР и ЛНР, а в дальнейшем и на территории Крыма.