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Более 300 тысяч жителей Италии остались без света из-за холодов
Весь мир

Более 300 тысяч жителей Италии остались без света из-за холодов

Сегодня 21:54
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Более 300 тысяч жителей Италии остались без света из-за холодов

Рим, 17 января. Сильные холода и снегопады привели обрыву линий электропередачи и падению деревьев в центральных и южных регионах Италии.

Согласно предварительным данным, более 300 тысяч жителей Абруццо остались без света. В результате в область были введены подразделения итальянской армии. Кроме того, в Апулии замерз насмерть 67-летний мужчина.

Напомним, в начале января стало известно о том, что восемь жителей Италии погибли от холодов.

Читайте по теме: Шесть жителей Сербии замерзли насмерть во время аномальных холодов

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Алексей Громов
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