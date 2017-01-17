Фантастические твари Петербурга: они улетели, но обещали вернуться. ФАН-ТВ

Впервые за 200 лет петербургские грифоны исчезли с Банковского моста. Легендарные скульптуры, ожидающие глобального преображения, перевезли в мастерскую для реставрации. Работы по демонтажу статуй проходили в течение нескольких дней: в первую очередь, с грифонов сняли четыре пары крыльев и фонари на мосту через канал Грибоедова. ФАН-ТВ выяснило, что после реконструкции уникальное архитектурное сооружение станет значительно удобнее для посещения, а современные технологии позволят защитить грифонов от вандалов и суеверных туристов.

Корреспондент ФАН-ТВ наблюдает за тем, как легендарных грифонов увозят с набережной канала Грибоедова. В ход пошла тяжелая строительная техника. Здесь же недавний «клад», обнаруженный специалистами незадолго до демонтажа.

Глава петербургского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров, наблюдавший за транспортировкой грифонов, рассказал о находках, которые обнаружили внутри скульптур незадолго до Нового года и поначалу даже приняли за клад: «Сейчас нашли пожелание студентки о дальнейшей своей жизни, включая удачное замужество и прописку в СПб. То есть, люди просили и думали, что грифоны приносят счастье, а на самом деле грифон – существо злое, хранит чужие деньги и никому их не отдает. Поэтому просить, конечно, можно, и можно даже в это верить, но не факт, что это желание сбудется».

Генеральный директор реставрационной мастерской «Наследие» Юрий Щедров рассказал ФАН-ТВ о том, какая судьба ждет теперь грифонов.

– Сегодня грифоны впервые покидают Банковский мост. Я так понимаю, они уже давно нуждались в реставрации?

– Да, состояние как моста, так и грифонов признано аварийным, поэтому в данный момент вы видите как раз завершающий этап противоаварийных работ – это демонтаж непосредственно фигур львов.

– Основным вредителем грифонов стало не время, а туристы, которые верят в приметы и приходят загадывать желания к грифонам?

– В том числе, и люди достаточно серьезно воздействовали на памятник, что мы видим на поверхности статуй. Но и время, несомненно: 200 лет – это все-таки срок, а также погодные условия, которые в нашем городе не очень благоприятные. Поэтому совокупность всех этих факторов привела именно к такому состоянию. Время пришло.

– В дальнейшем планируете защищать грифонов от назойливых туристов, которые приходят и наносят ущерб памятнику?

– Ведется полемика на этот счет. А именно, зачем нужно реставрировать, если через какое-то время они приобретут тот же вид? Поэтому на стадии следующего этапа (на стадии разработки проекта реставрации) будут учтены все моменты, и все методики согласованы с представителями КГИОП для того, чтобы, не навредив поверхности памятника, попытаться применить соответствующие материалы, которые не позволят горожанам и гостям города (кто не знает, как обращаться с памятниками) что-то испортить.

– Ранее статуи реставрировали на пьедесталах. Сколько раз проводилась их реставрация? Поскольку грифоны – это все-таки один из самых уязвимых памятников: сюда приходят туристы, загадывают желания…

– Мне сложно сказать, поскольку памятники находятся под контролем, и пользователем является Музей городской скульптуры. Но, насколько я знаю, профилактические мероприятия планово проходили чуть ли не каждый год. А реставрация – так, чтобы непосредственно с демонтажем, – проводится впервые.

Напомним, ранее ФАН-ТВ публиковало видеорепортаж о том, как с фантастических тварей снимаются их прекрасные золотые крылья. Тогда исполнительный директор компании «РМ «НАСЛЕДИЕ» подробно рассказал о том, как поэтапно будет осуществляться восстановление пришедших в негодность грифонов.

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