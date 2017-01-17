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Политика

Пауэр признала, что санкции против России – это карательные меры

17 Января 2017 21:30
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Пауэр признала, что санкции против России – это карательные меры

Нью-Йорк, 17 января. Отмена санкций в отношении России станет поощрением действий российских властей, поэтому санкции необходимо сохранить. С таким заявлением выступила постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр.

Назвав антироссийские санкции «карательными мерами», она призвала не отменять их, пока Москва «не изменит поведение». По ее словам, санкции в отношении России должны сохраняться.

Также Пауэр заявила, что Вашингтону не следует рассчитывать на «перезагрузку» отношений с Россией, аналогичную той, что произошла в 2009 году. Также она призвала сделать сотрудничество европейскими странами, а также членами НАТО более тесным.

Напомним, что уходящий президент Барак Обама продлил санкции против России на один год.

 

 

Антон Зарубин

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