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Сирия: САА готовит масштабное наступление на ИГ под Пальмирой
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Сирия: САА готовит масштабное наступление на ИГ под Пальмирой

Сегодня 21:41
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Сирия: САА готовит масштабное наступление на ИГ под Пальмирой

Дамаск (Сирия), 17 января. Правительственные войска Сирийской Арабской Республики планируют развернуть масштабное наступление на позиции боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства» в районе Пальмиры.

Согласно предварительной информации, в операции будут задействованы 10 тысяч сирийских солдат и ополченцев. Дамаск рассчитывает установить контроль над газовыми и нефтяными месторождениями региона, а также создать плацдарм для последующего освобождения города.

Напомним, ранее стало известно о том, что ВВС САР нанесли авиаудар по позициям ИГ в провинции Хомс.

Читайте по теме: Сирия новости 17 января 2017 19.30: армия Ирака освободила Восточный Мосул, ВВС САР бомбят позиции ИГ в Хомсе 

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