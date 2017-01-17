Сирия: САА готовит масштабное наступление на ИГ под Пальмирой

Дамаск (Сирия), 17 января. Правительственные войска Сирийской Арабской Республики планируют развернуть масштабное наступление на позиции боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства» в районе Пальмиры.

Согласно предварительной информации, в операции будут задействованы 10 тысяч сирийских солдат и ополченцев. Дамаск рассчитывает установить контроль над газовыми и нефтяными месторождениями региона, а также создать плацдарм для последующего освобождения города.

Напомним, ранее стало известно о том, что ВВС САР нанесли авиаудар по позициям ИГ в провинции Хомс.

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