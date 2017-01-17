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Украина

Савченко рассказала, как вернуть Донбасс мирным путем

17 Января 2017 21:46
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Савченко рассказала, как вернуть Донбасс мирным путем

Киев, 17 января. Депутат Рады Надежда Савченко выразила мнение, что освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче Крыма. По ее словам, на это также повлияет и то, что «Россия может не выдержать санкций».

Савченко отметила, что Крым сейчас является «очередным Приднестровьем».

«Чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс — они будут делать это тем, что оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс», — уверена депутат. 

Савченко также добавила, что невоенным путем освободить Донбасс можно за столом переговоров.

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Напомним, ранее Савченко заявила, что старая политическая тактика украинской власти уже не работает и ей пора менять подходы

Тимур Румянцев

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