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Политика

Переговоры по Сирии в Астане могут пройти при посредничестве ООН — Чуркин

17 Января 2017 21:28
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Переговоры по Сирии в Астане могут пройти при посредничестве ООН — Чуркин

Нью-Йорк, 17 января. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что Организация Объединенных Наций могла бы выступить в роли посредника между правительством Сирии и оппозицией на предстоящих переговорах в Астане. Об этом он заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«Формат переговоров подразумевает приглашение представителей ООН, которые смогли бы выступить в качестве модераторов контактов между сирийскими сторонами», — сказал Чуркин.

Он также добавил, что обсуждение сирийского кризиса в Астане станет своеобразным переходом к женевским переговорам, которые назначены специальным посланником генерального секретаря Стаффаном де Мистурой на 8 февраля.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва и Анкара играют ключевую роль в реализации режима перемирия в Сирии, а также смогли создать условия для переговоров в Астане.

Кирилл Иванов

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