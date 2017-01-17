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Испанский флот следит за «Адмиралом Кузнецовым» в Средиземном море
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Испанский флот следит за «Адмиралом Кузнецовым» в Средиземном море

Сегодня 21:26
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Испанский флот следит за «Адмиралом Кузнецовым» в Средиземном море

Мадрид, 17 января. Военно-морские силы Испании отслеживают движение тяжелого авианесущего крейсера Северного флота «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море. Об этом журналистам во вторник сообщил источник в министерстве обороны Испании.

Согласно предварительным данным, координацию действий Мадрид осуществляет с испано-американской военной базы в городе Рота.

Напомним, ранее стало известно о том, что Королевский военно-морской флот Великобритании намерен сопровождать российскую корабельную авианосную группу, которая возвращается из Сирии.

Читайте по теме: Царица морей против «Адмирала Кузнецова»: авианосцу грозят провокации британцев

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