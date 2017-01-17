Не по-товарищески: «Зенит» забил 14 мячей оманскому клубу в тренировочной игре

Абу-Даби, 17 января. Полным разгромом оманского клуба «Сохар» завершилась его встреча с петербургской командой «Зенит». Подопечные Луческу завершили встречу со счетом 14:1

Встреча футболистов состоялась в Объединенных Арабских Эмиратах в рамках тренировочного сбора. Игра прошла в закрытом режиме. Больше всего мячей забили Лука Джорджевич и Александр Кокорин – каждый принес своей команде три гола.

Когда счет дошел до 7:0, «Зенит» передал сопернику своего вратаря Михаила Кержакова, который защищал ворота до 62-й минуты. Затем его сменил другое петербургский вратарь Егор Бабурин.

Это уже вторая победа «Зенита» в этом году. До этого «сине-бело-голубые» обыграли китайский клуб «Чанчунь Ятай» со счетом 5:2. А 14 января «Зенит» сыграл вничью с немецким клубом «Айнтрахт» - 0:0.