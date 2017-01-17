Сирия, 17 января. ВКС России нанесли серию авиаударов по укрепрайонам ИГ* в окрестностях города Аль-Баб в Алеппо. Боевики-оппозиционеры открыли огонь по жилым кварталам на западе от Хамы. На окраине города Даръа вспыхнули ожесточенные бои между отрядами ССА** и ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Недалеко от населенного пункта Айн Аль-Фиджа, находящегося в районе водных источников в долине Вади-Барада на западе от Дамаска, продолжаются короткие перестрелки между военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и остатками отрядов боевиков. Группы террористов, отказавшихся соблюдать режим прекращения огня в рамках правительственного плана перемирия, большей частью состоят из членов группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»*** и других союзных ей формирований.

Провинция Алеппо

Согласно данным одного из сирийских новостных порталов, ВКС России провели бомбардировки укрепленных районов террористов ИГ в окрестностях города Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо. Источник сообщает, что боевикам был нанесен серьезный урон в живой силе. Кроме того, на пути к позициям ИГ был практически полностью ликвидирован конвой военной техники террористов.

ВВС Сирии тем временем нанесли удары по местам концентрации сил ИГ в районе населенного пункта Маскана, расположенного в восточной части провинции Алеппо. В результате уничтожено несколько групп боевиков, также ликвидирован крупный склад вооружений и боеприпасов террористов.

Провинция Хомс

Сирийские войска продолжают вести активные боевые действия против террористов ИГ в районе нефтяных месторождений в восточной части провинции Хомс. В данный момент интенсивные столкновения идут вблизи поселения Мафрак Хажжар. Правительственным военнослужащим удалось значительно оттеснить террористов ИГ назад с их позиций, однако перестрелки в этой части провинции время от времени возобновляются.

Провинция Дейр эз-Зор

Столкновения между подразделениями правительственной армии и отрядами боевиков ИГ продолжаются почти на всех фронтах в окрестностях города Дейр эз-Зор. Тем не менее наиболее ожесточенные бои по-прежнему отмечаются на юге. Военнослужащие САА наносят по позициям террористов мощные удары и артиллерии и ракетных установок. Кроме того, недалеко от правительственной авиабазы группа боевиков подорвалась на минном поле, установленном сирийскими солдатами. Данные о численных потерях среди террористов в настоящий момент устанавливаются.

Провинция Даръа

На западе от города Даръа вспыхнули ожесточенные бои между отрядами Сирийской свободной армии (ССА) и боевиками союзных ИГ группировок, в том числе формирования «Джейш Халид Бин Аль-Валид». Боевики обстреливают позиции друг друга из артиллерии и пулеметов. Несмотря на значительные численные потери обеих сторон, интенсивность столкновений только возрастает.

Провинция Ракка

Два бойца Сирийских демократических сил (SDF)**** погибли и еще несколько получили ранения в результате взрыва бомбы, которая была заложена вблизи их позиций недалеко от населенного пункта Хаммам Аль-Туркман, расположенного на северо-востоке от города Айн Исса в северной части провинции Ракка. Предполагается, что взрывное устройство было установлено террористами ИГ.

Провинция Хама

Боевики так называемой умеренной оппозиции нанесли несколько ракетных ударов по жилым районам населенного пункта Аль-Рабиа на западе от города Хама. Кроме того, были зафиксированы прилеты крупнокалиберных артснарядов. Под обстрелом несколько местных жителей получили тяжелые ранения. Погибших, согласно предварительной информации, нет. Данные о нанесенных ударами боевиков разрушениях устанавливаются.

Ирак

По данным местных жителей, в районе Вади Укаб в западной части Мосула прогремела серия мощных взрывов. Обстоятельства произошедшего пока устанавливаются. Предполагается, что могли сработать самодельные взрывные устройства террористов ИГ. В этом регионе как раз, согласно информации разведки иракской армии, находится лаборатория ИГ, где производится взрывчатка.