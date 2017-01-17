Связи с ДНР и ЛНР укрепит специальная комиссия Госдумы

17 Января 2017 21:07 52

Симферополь, 17 января. Депутат Госдумы Андрей Козенко инициировал создание парламентской группы по связям с ДНР и ЛНР.

«Я инициировал создание депутатской группы, которая бы взаимодействовала с парламентами двух республик. У нас много единомышленников в Госдуме, которые периодически бывают в ДНР и ЛНР», — сказал Козенко в ходе пресс-конференции в Симферополе.

Стоит отметить, что главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий находятся с дружественным визитом в Крыму. Завтра главы республик примут участие в праздничных мероприятиях по случаю 363-й годовщины Переяславской рады, которые состоятся в Симферополе.