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Политика

Связи с ДНР и ЛНР укрепит специальная комиссия Госдумы

17 Января 2017 21:07
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Связи с ДНР и ЛНР укрепит специальная комиссия Госдумы

Симферополь, 17 января. Депутат Госдумы Андрей Козенко инициировал создание парламентской группы по связям с ДНР и ЛНР.

«Я инициировал создание депутатской группы, которая бы взаимодействовала с парламентами двух республик. У нас много единомышленников в Госдуме, которые периодически бывают в ДНР и ЛНР», — сказал Козенко в ходе пресс-конференции в Симферополе.

Стоит отметить, что главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий находятся с дружественным визитом в Крыму. Завтра главы республик примут участие в праздничных мероприятиях по случаю 363-й годовщины Переяславской рады, которые состоятся в Симферополе.

Кирилл Иванов

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