Суд Киева приговорил к восьми годам тюрьмы офицера российской армии

Киев, 17 января. Дарницкий районный суд Киева принял решение приговорить к восьми годам лишения свободы бывшего заместителя начальника Центра подготовки личного состава ВВС и ВМС Украины «Судак». Об этом во вторник сообщил заместитель генерального прокурора Украины Анатолий Матиос.

«За государственную измену и дезертирство, а также за переход на службу в российскую армию», — написал Матиос на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, в конце декабря 2016 года стало известно о том, что Минюст Украины планирует вернуть в страну украинца Валентина Выговского, который был приговорен в России к 11 годам лишения свободы (за шпионаж).

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