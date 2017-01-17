«Зенит» держит переговоры с Нобоа на паузе

Санкт-Петербург, 17 января. Петербургский «Зенит» приостановил переговоры с полузащитником «Ростова» Кристианом Нобоа, у футболиста есть предложения из Германии и Мексики. Как стало известно Федеральному агентству новостей, «Зенит» не делал «Ростову» предложения о покупке игрока.

Главный тренер петербуржцев Мирча Луческу не уверен в целесообразности приобретения 31-летнего эквадорца и хочет прежде посмотреть, как себя на сборах проявит Павел Могилевец и новичок команды Эрнани.

По словам источника ФАН, у самого Нобоа есть предложения со стороны немецких и мексиканских клубов. Сообщается также, что переход футболиста в «Зенит» обойдется сине-бело-голубым порядка 1,5–2 млн евро.