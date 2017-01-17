up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Новороссия

Захарченко назвал «Минск» препятствием к объединению ДНР и ЛНР

17 Января 2017 20:57
39Просмотры

Захарченко назвал «Минск» препятствием к объединению ДНР и ЛНР

Симферополь, 17 января. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что минские соглашения являются препятствием для объединения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Одновременно лидер ДНР отметил, что республики Донбасса по факту объединились в конфедерацию Новороссия по результату референдумов, проведенных в мае 2014 года.

«На сегодня любое объединение  — это изменение самого минского формата, на что мы в данный момент не готовы», — сказал Захарченко, пояснив, что он вместе с его коллегой, руководителям ЛНР Игорем Плотницким подписали минские соглашения.

Читайте также: Полпред ЛНР Дейнего: Киев весь год уклоняется от реализации «Минска»

Напомним, накануне представители Донецкой и Луганской народных республик провели встречу с координатором ОБСЕ в Минске.

Тимур Румянцев

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС