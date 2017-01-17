Захарченко назвал «Минск» препятствием к объединению ДНР и ЛНР

17 Января 2017 20:57 39

Симферополь, 17 января. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что минские соглашения являются препятствием для объединения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Одновременно лидер ДНР отметил, что республики Донбасса по факту объединились в конфедерацию Новороссия по результату референдумов, проведенных в мае 2014 года.

«На сегодня любое объединение — это изменение самого минского формата, на что мы в данный момент не готовы», — сказал Захарченко, пояснив, что он вместе с его коллегой, руководителям ЛНР Игорем Плотницким подписали минские соглашения.

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Напомним, накануне представители Донецкой и Луганской народных республик провели встречу с координатором ОБСЕ в Минске.