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Экономика

ООН предсказала рост экономики России в 2017 году

17 Января 2017 20:49
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ООН предсказала рост экономики России в 2017 году

Вашингтон, 17 января. Эксперты Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций (ДЭСВ ООН) рассчитывают на то, что в 2017 году ВВП Российской Федерации вырастет на 1%. Об этом говорится в свежем докладе организации.

Согласно прогнозу ДЭСВ, инфляция в России будет зафиксирована на уровне 6,6%. В ООН указали на то, что на российскую экономику влияют цены на нефть и западные санкции.

Напомним, ранее министерство экономического развития РФ сообщило о том, что инфляция в январе 2017 года составит 0,6–0,8%.

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