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Польским дипломатам отказали во въезде в Россию через белорусскую границу

17 Января 2017 21:28
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Польским дипломатам отказали во въезде в Россию на белорусской границе

Москва, 17 января. Шестеро польских дипломатов, пытавшиеся пересечь российско-белорусскую границу через КПП «Красная Горка» в Смоленской области, не смогли попасть на территорию РФ — в районе пересечения ими границы нет постов пограничного контроля по пропуску граждан третьих стран в Россию.

Как рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ по региону, дипломатам было рекомендовано въехать в на территорию России через Псковскую или Брянскую область.

По словам представителя государственного пограничного комитета Белоруссии, пограничники республики не мешали пересечению границы дипломатами

Ранее заместитель главы военного ведомства Польши Бартош Ковнацкий заявил, что присутствие американских войск на территории Польши гарантирует безопасность страны.

Тимур Румянцев

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