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Происшествия

Школьница, похищенная неизвестными в Оренбурге, найдена живой

17 Января 2017 20:41
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Оренбург

Оренбург, 17 января. 12-летнюю девочку, похищенную в Оренбурге, удалось найти, сообщили в Следственном комитете России по региону. Как сообщают местные СМИ, сотрудники полиции задержали одного из похитителей.

Согласно приведенным данным, Анастасия Д. была найдена в разыскиваемом автомобиле, обнаруженном в районе городской свалки. Сейчас с пострадавшей работают психологи и медики. Жизни девочки ничего не угрожает.

В Оренбурге объявлен план «Перехват», оперативники разыскивают остальных злоумышленников.

Как сообщалось ранее, девочка была насильно посажена в автомобиль Lada Granta белого цвета возле дома 20/1 по улице Родимцева. По факту похищения было возбуждено уголовное дело.

Тимур Румянцев

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