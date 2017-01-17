ЛНР назвала геноцидом обстрел силовиками жителей Ирмино

Луганск, 17 января. Генеральная прокуратура Луганской народной республики включила данные по обстрелу Ирмино в материалы уголовного дела о геноциде населения Донбасса. Об этом во вторник сообщил представитель Генпрокуратуры ЛНР Леонид Ткаченко.

Согласно предварительным данным, в ночь с 13 на 14 января ВСУ нанесли артиллерийский удар по населенному пункту Ирмино. В результате инцидента погиб один мирный житель. Кроме того, были повреждены дома и линии электропередачи.

«Обстрел был произведен, как установлено, со стороны Вооруженных сил Украины снарядом, предположительно, калибра 152 мм», — отметил Ткаченко.

Напомним, ранее стало известно о том, что украинские силовики 427 раз нарушили режим перемирия в зоне военного конфликта в Донбассе.

Читайте по теме: Новости Новороссии: танки ВСУ целят в Донецк, пьяные разборки бойцов АТО в Донбассе, огонь на юге ДНР