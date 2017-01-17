Армия Ирака наступает на западе Мосула, штурмуя позиции ИГИЛ

Багдад, 17 января. Подразделения вооруженных сил Ирака начали наступательную операцию на позиции террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в западном Мосуле. Об этом заявил главнокомандующий ВС Ирака премьер-министр Хейдар аль-Абади.

Премьер-министр не уточнил подробностей операции, отметив, что в настоящее время боевые действия разворачиваются в западной части Мосула.

Ранее стало известно, что спецназ армии Ирака форсировал реку Тигр, чтобы приступить к освобождению западной части Мосула. Чтобы осуществить переправу через реку иракским военным потребовалась помощь коалиции во главе с США, которая доставила из Кувейта пять наплавных мостов.

Стоит отметить, что ранее авиация коалиции разбомбила мосты через реку Тигр, чтобы лишить террористов возможности переправляться через нее.