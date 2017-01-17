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ВВС Нигерии разбомбили лагерь беженцев, более 100 погибших
Весь мир

ВВС Нигерии разбомбили лагерь беженцев, более 100 погибших

Сегодня 20:28
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ВВС Нигерии разбомбили лагерь беженцев, более 100 погибших

Абуджа, 17 января. Самолет Военно воздушных сил Нигерии по ошибке атаковал лагерь беженцев на северо-востоке африканской республики. По данным агентства Associated Press, жертвами ошибочного удара стали более 100 человек.

По словам представителя армии Нигерии генерала Лаки Ирабора, самолет ВВС Нигерии по ошибке сбросил бомбы на беженцев и сотрудников гуманитарных служб в ходе миссии против боевиков радикальной группировки «Боко Харам». Ранения также получили представители гуманитарных служб.

Напомним, несколько дней назад нигерийские правоохранители ликвидировали трех девочек-смертниц, которые намеревались устроить взрывы на многолюдном рынке одной из деревень на северо-востоке государства.

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Тимур Румянцев
#нигерия
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