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Политика

Ле Пен пообещала отменить «бессмысленные» антироссийские санкции

17 Января 2017 20:29
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Ле Пен пообещала отменить «бессмысленные» антироссийские санкции

Париж, 17 января. Лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен пообещала выступить за отмену санкций в отношении России в случае ее победы на президентских выборах.

По ее мнению, ограничительные меры бессмысленны, если их целью не является разорение французских фермеров.

«К тому же санкции — это довольно глупый метод в дипломатии. Все страны должны проявлять уважение друг к другу, вести переговоры на равных и принимать компромиссные решения, приемлемые для всех. Мы не должны иметь дело с системой, в которой крупные державы навязывают третьим странам, как строптивым детям, свою политику в отношении других государств», — заявила Ле Пен газете «Известия».

Часть французских политиков проявила в данном вопросе «неприемлемую солидарность» с Берлином, добавила она.

Также Ле Пен заявила, что не сомневается, что Крым  — это Россия, и назвала своим приоритетом восстановление нормальных отношений между Францией и РФ.

Катерина Михайлиди

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