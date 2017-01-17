Новости США: демократы мстят Трампу за Клинтон, Обама грустит из-за отсутствия регистрации

Новости США, 17 января. Дональд Трамп прокомментировал результаты опроса, демонстрирующие рекордно низкий уровень доверия к нему. Пользователи Интернета «отредактировали» посты Барака Обамы в Twitter. Избранный президент случайно зажег новую звезду, отправив сообщение для своей дочери Иванки Трамп не по адресу. Эти и другие новости США — в обзоре Федерального агентства новостей.

Трамп установил антирекорд

Будущий лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о том, что данные опроса, демонстрирующего низкий уровень его популярности среди американских граждан, всего лишь подтасовка.

Согласно результатам исследования, которое было проведено изданием Gallup, республиканец, находясь на пороге вступления в должность президента США, имеет рекордно низкий рейтинг популярности. Действующего главу Белого дома Барака Обаму, например, накануне его инаугурации 4 года назад поддерживало значительно большее число граждан, отмечает издание, комментируя результаты опроса. В общей сложности участие в исследовании приняли 1032 респондента.

Дональд Трамп также решил прокомментировать итоги опроса в записи на своей официальной странице в соцсети микроблогов Twitter. Миллиардер назвал результаты подтасовкой и напомнил, что в преддверии выборов президента подобные исследования демонстрировали стабильное преимущество кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон, тем не менее все эти предсказания оказались ложью.

Если же верить результатам опроса, то деятельность новоизбранного президента в период до инаугурации позитивно оценивают лишь 40% респондентов. При этом среди сторонников Республиканской партии Трамп все-таки пользуется популярностью: его поддержали 82%. Среди демократов только 8% положительно отозвались о будущем главе Белого дома, а среди независимых избирателей — 33%.

Министр здравоохранения обвиняется в махинациях

Назначенный президентом США Дональдом Трампом на должность министра здравоохранения член палаты представителей от штата Джорджия Том Пирс обвиняется в финансовых махинациях.

В американских СМИ появились сообщения о том, что Пирс приобрел акции на сумму в 300 тысяч долларов, после чего пытался продвинуть на рассмотрение законопроекты, в результате принятия которых их сумма должна была возрасти.

По сообщениям нескольких изданий, политик принимал участие в сделке с акциями, по итогам которой в его владение перешла небольшая часть австралийской компании, стоимость которой неожиданно резко выросла в пять раз. При этом известно, что он купил долю в компании всего за неделю до представления закона, откладывающего принятие поправок, которые могли бы серьезно навредить сделке.

Трамп случайно восхитился незнакомой британкой

В результате ошибки Дональда Трампа в Великобритании зажглась новая звезда. Британка неожиданно удостоилась комплиментов республиканца и обзавелась несколькими тысячами подписчиками в Twitter за сутки.

Новоизбранный президент Соединенных Штатов написал в социальной сети очередной твит, но по ошибке адресовал его не своей дочери @IvankaTrump, а совершенно неизвестной пользовательнице @ivanka. В результате тезка дочери республиканца удостоилась всевозможных похвал: Трамп назвал ее «великолепной женщиной» с по-настоящему сильным характером и собственным неповторимым стилем. Эта запись была процитирована почти 3 тысячи раз. Миллиардер так и не удалил свое сообщение и пока никак не прокомментировал ошибку.

Девушка воспользовалась своей минутой славы и посоветовала избранному президенту быть более внимательным, а также попросила его обратить пристальное внимание на проблему глобального потепления. Иванка уже стала звездой местных газет, а число ее подписчиков увеличилось со 160 до 4630 менее чем за сутки.

Ранее Дональд Трамп случайно обратился к другой тезке своей дочери. Ею стала англичанка Иванка Мажик из Брайтона. Накануне также сообщалось, что в ходе интервью республиканец перепутал председателя Евросовета Дональда Туска и лидера Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.

О чем грустит Обама?

Пользователи Сети «отредактировали» твиты покидающего пост президента США Барака Обамы, стилизовав их под слог новоизбранного лидера страны Дональда Трампа.

Пользователи портала Reddit предположили, что было бы, если бы сообщения Барака Обамы в соцсети Twitter выглядели как сообщения Дональда Трампа. В популярной сети микроблогов республиканец известен благодаря своим лаконичным, хлестким сообщениям и имеет на данный момент уже около 20 миллионов подписчиков

К примеру, по мнению пользователей Интернета, вот как бы мог отреагировать Обама на обвинения в отсутствии американского гражданства: «Люди сплетничают, что я родился в Кении. Грустно!»

Напомним, накануне Трамп заявил, что намерен и после инаугурации пользоваться своим аккаунтом в данной социальной сети, отказавшись от официальной президентской страницы, на которую, кстати, подписаны только 13,5 млн человек.