Директор ЦРУ рассказал о последнем звонке главе ФСБ

Вашингтон, 17 января. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан заявил, что накануне своей отставки провел телефонный разговор с руководителем ФСБ России Александром Бортниковым. Об этом глава ЦРУ сообщил в интервью The Wall Street Journal.

В ходе телефонного разговора Бреннан выразил надежду, что при новом президенте США спецслужбы смогут осуществлять более тесное сотрудничество. Он также отметил, что представители двух ведомств могут совместно вести борьбу с терроризмом.

«Я заверил его, что мы незамедлительно предоставим любую информацию об угрозах российскому народу и России. Он согласился и сказал, что они сделают то же самое», — рассказал Бреннан.

Ранее сообщалось, что Бреннан рекомендовал Трампу рационально подойти к оценке хакерских атак, к которым якобы причастна Москва.