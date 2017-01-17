Захарченко объяснил, почему ДНР и ЛНР не могут объединиться

Симферополь, 17 января. Объединить Донецкую народную республику (ДНР) с Луганской народной республикой (ЛНР) невозможно из-за минских договоренностей. Об этом заявил журналистам во вторник руководитель ДНР Александр Захарченко.

Захарченко пояснил, что он и глава ЛНР Игорь Плотницкий подписали минские соглашения.

«На сегодня любое объединение — это изменение самого минского формата, на что мы в данный момент не готовы», — подчеркнул Захарченко.

Одновременно глава ДНР отметил, что республики Донбасса фактически объединились в конфедерацию под названием Новороссия после проведенных в мае 2014 года референдумов.

Ранее агентство НСН сообщало, что лидеры ДНР и ЛНР, председатели парламентов республик Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко, а также депутаты народных советов в понедельник вечером прибыли в республику Крым для участия в мероприятиях, приуроченных к годовщине Переяславской рады.