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Путин: Визит Додона даст новый толчок развитию отношений России и Молдавии
Политика

Путин: Визит Додона даст новый толчок развитию отношений России и Молдавии

Сегодня 20:15
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Путин: Визит Додона даст новый толчок развитию отношений России и Молдавии

Москва, 17 января. Визит президента Молдавии Игоря Додона станет толчком для развития сотрудничества между Россией и Молдавией. Так считает российский лидер Владимир Путин.

Он отметил, что отношения между Москвой и Кишиневом в последнее время складывались не лучшим образом. В частности, в два раза сократился товарооборот между странами.

Додон также выразил надежду, что с 2017 года в отношениях РФ и Молдавии начнется новый этап, пишет газета «Известия».

«Это мой первый официальный визит с момента избрания… Вся Молдова с вниманием следит за этим визитом, с большой надеждой для решения тех вопросов, которые у нас накопились», — подчеркнул молдавский лидер.

В повестке переговоров лидеров двух стран значились статус Приднестровья, возможная отмена продэмбарго, а также неопределенный статус молдавских мигрантов в России и другие темы, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».

комментарии
Катерина Михайлиди
#владимир путин #игорь додон
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