FAN-TV Лента новостей
Запуски двух пилотируемых кораблей «Союз» могут быть перенесены
Технологии

Запуски двух пилотируемых кораблей «Союз» могут быть перенесены

Сегодня 20:09
89

Запуски двух пилотируемых кораблей «Союз» могут быть перенесены

Москва, 17 января. Запуски двух пилотируемых кораблей к Международной космической станции (МКС) могут быть перенесены. Об этом журналистам рассказал во вторник источник, знакомый с ситуацией. 

Согласно предварительной информации, старт «Союза МС-04» будет перенесен с 27 марта на 20 апреля. Кроме того, запуск корабля «Союз МС-05» планируется перенести с 29 мая на 28 июля.

Как ранее сообщало издание «Индикатор», МКС сможет нормально функционировать до 2028 года.

Читайте по теме: Роскосмос отозвал с Байконура все блоки третьей ступени «Союзов»

комментарии
Василий Съедин
Новости партнеров
Эксклюзив

Меж Сциллой Киева и Харибдой Москвы: Додон поступился принципами в вопросе Крыма

Сегодня 19:45
893

Сирия новости 17 января 2017 19.30: армия Ирака освободила Восточный Мосул, ВВС САР бомбят позиции ИГ в Хомсе 

Сегодня 19:30
270

Донбасс сварит боевиков Авакова в новом котле — Пушилин

Сегодня 19:29
814

Сирия сегодня: бомбардировка ИГ под Хомсом, боевики в Дамаске уличили спонсоров из США

Сегодня 19:00
499

Главные новости 17 января

Сегодня 19:00
143
Показать еще
Прямая трансляция

«Она дала мне надежду»: Доктора Лизу проводили в последний путь, вспоминая ее Путь Добра. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

ЛНР назвала геноцидом обстрел силовиками жителей Ирмино

20:30

Ле Пен пообещала отменить «бессмысленные» антироссийские санкции

20:29

ВВС Нигерии разбомбили лагерь беженцев, более 100 погибших

20:28

Директор ЦРУ рассказал о последнем звонке главе ФСБ

20:24

Армия Ирака наступает на западе Мосула, штурмуя позиции ИГИЛ

20:24

Путин: Визит Додона даст новый толчок развитию отношений России и Молдавии

20:15

Запуски двух пилотируемых кораблей «Союз» могут быть перенесены

20:09

Захарченко объяснил, почему ДНР и ЛНР не могут объединиться

20:02

Путин: Элиты Запада готовы организовать Трампу Майдан в Вашингтоне

19:49

Меж Сциллой Киева и Харибдой Москвы: Додон поступился принципами в вопросе Крыма

19:45

Неизвестные похитили 12-летнюю школьницу в Оренбурге

19:44

Коты сыграли Дарта Вейдера и Люка Скайуокера в пародии на «Звездные войны»

19:41
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
ЛНР назвала геноцидом обстрел силовиками жителей Ирмино
Читать
Закрыть