Запуски двух пилотируемых кораблей «Союз» могут быть перенесены

Москва, 17 января. Запуски двух пилотируемых кораблей к Международной космической станции (МКС) могут быть перенесены. Об этом журналистам рассказал во вторник источник, знакомый с ситуацией.

Согласно предварительной информации, старт «Союза МС-04» будет перенесен с 27 марта на 20 апреля. Кроме того, запуск корабля «Союз МС-05» планируется перенести с 29 мая на 28 июля.

Как ранее сообщало издание «Индикатор», МКС сможет нормально функционировать до 2028 года.

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