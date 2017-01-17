Что в имени тебе моем: угрозы украинской «незалежности». Колонка Олега Денежки

Нет нечего более хрупкого и нежного, чем независимость украинской державы. Ее каждый может обидеть. Словно карточный домик, причем на песке, она тревожно подрагивает, готовая в любой момент рухнуть. Причем думают так сами украинские патриоты. Кроме реальных угроз, они страшатся врагов мистических, из другого, не нашего мира. Бурятские конные танководолазы и, конечно, памятники. А теперь еще и имена. Советские. Именно так думает министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который предложил переименовать порты и железнодорожные станции.

Как считает человек с несколько пьяной, я бы даже сказал хмельной, фамилией, стране предстоит новая большая работа по возрождению экономики. «Это почему у нас сейчас все не получается, — словно вопрошает министр. — Нет, не потому что велосипеда нет, велосипед как раз есть, а у меня даже Maybach имеется. А вот имена объектов у нас неправильные».

Ах, как прав министр Володимир Омельян. Ведь что говорил Христофор Бонифатьевич Врунгель? А говорил он следующее: «Как вы судно назовете, так оно и поплывет». И предложил министр дать транспортной инфраструктуре Украины новые имена. Правильные. Ведущие к истинному процветанию и богатству. По фэншую, так сказать.

Срочно и незамедлительно необходимо сделать важнейший реформаторский шаг, считает министр. Согласно передовым экономическим учениям и теориям. Дать новые имена морским портам «Ильичевск», «Южный» и «Октябрьск», а также переименовать Южную и Юго-Западную железные дороги.

С портами «Ильичевск» и «Октябрьск» все ясно. Сплошное советское наследие. Правда, непонятно чем ему «Южный» не понравился. А главное, Южная и Юго-Западная железные дороги. Построены они были вовсе не советской властью, а, прости господи, царями-батюшками. И советским наследием тут и не пахнет. Чистая география, да еще и старорежимная.

Правда есть одна незадача. Министр считает, что все неудачи украинской экономики от советских имен, и, если переименовать инфраструктуру в правильном ключе, она сразу же заработает с небывалой эффективностью и заживут украинцы новой светлой жизнью. Но дело-то в том, что работали все эти объекты с эффективностью именно при советской власти. А сейчас как раз ржавеют и разваливаются не по дням, а по часам.

Переименование это, конечно, обойдется в копеечку, и немалую, а с портами и вовсе полный… ну, вы понимаете. Так как занесены названия портов в международный реестр, и переименовать их в одностороннем порядке просто невозможно, да и стоит это баснословных денег. Но это все не важно.

Потому что на самом деле дело, простите за тавтологию, совсем в другом. Нам, сирым и убогим, листающим замасленными пальцами учебники по физике, химии и экономике, этих тайных вещей и эзотерических знаний ни в жизнь не понять. Потому что мы скучные материалисты. А они, патриоты, да еще и во главе с Омельяном, причастны к миру другому, тонкому, потустороннему. В котором правят могущественные силы.

Все помнят советский мультфильм по сказке шведской писательницы Сельмы Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». В этой сказке было два важных персонажа: деревянное изваяние боцмана Розенбома и каменный памятник адмиралу Якобу Багге. В полночь они оживали и гуляли по мостовым города. Про новеллу нашего Александра Сергеевича Пушкина «Каменный гость» я уже и не говорю. «Медный всадник» — вещь и вовсе жуткая.

Мы воспринимаем все это как литературные притчи, новеллы и сказки. Потому как невежественны. Но украинские «свидомые» патриоты осведомлены больше нашего. Они знают хитрости и опасности тонкого мира. «Тяжела ты, каменная десница». Поэтому перво-наперво патриоты отвели от страны главную опасность — мистическую. И рухнули каменные изваяния, десятилетиями по ночам терзающие украинских патриотов, приходя к ним в кошмарных снах и сжимая их сердца своими холодными дланями. Ну какое же тут национальное строительство?

Но вышли майдановские богатыри с кувалдами наперевес, и полетели на площади и мостовые гранитные осколки злых демонов. Пали они благодаря бесстрашию патриотов. Обратились в бегство Ленины и прочие вражины.

Но памятники оказались лишь половинной, внешней стороной зла. Началась война в Донбассе. Конечно же, человек несведущий скажет, что неудачи украинской армии лежат в плоскости низкого морального духа, плохой организации и материального снабжения, а ополченцы, напротив, воюют умело, уверенны в своей правоте и проявляют храбрость. Но это несведущий скажет.

Тот же, кто обладает тайным знанием, сразу определит: не с ополчением сражаются ВСУ, а с невидимой мистической армией из мира потустороннего, вызванной бурятскими шаманами, псковскими чернокнижниками и калининградскими водяными. А против этого земное оружие бессильно. Тогда наперекор этой армии призраков вышли храбрые украинские журналисты. Зорки их глаза, видят они не только видимое, но и невидимое. И обратили в бегство тьмы псковских десантников и бородатых чеченцев.

Долго искали упоротые майданные волшебники во главе с Гришей Поттеренко, волшебником-вилоносцем Ляшко, казаком-характерником Гаврилюком и мольфаром Зоряном Несторовичем Шкиряком источник зла. И нашли! Проклятие на Украину наложено! В виде тайных заклинаний и роковых имен. Скована ими страна, как цепями, по ручкам и ножкам, вот и не фартит ей. Разорвать надо эти цепи, скинуть сети, уничтожить проклятие.

И будет Украине счастье.