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Неизвестные похитили 12-летнюю школьницу в Оренбурге
Происшествия

Неизвестные похитили 12-летнюю школьницу в Оренбурге

Сегодня 19:44
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Неизвестные похитили 12-летнюю школьницу в Оренбурге

Оренбург, 17 января. Неизвестные в Оренбурге насильно увезли 12-летнюю школьницу. Об этом рассказали журналистам в региональном СКР.

Согласно приведенным данным, похищение произошло сегодня днем возле дома 20/1 по улице Родимцева. Девочка была насильно посажена в автомобиль Lada Granta белого цвета. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, опрашиваются очевидцы. Поиск пропавшей осуществляет оперативная группа.

Как сообщала «Газета.ру», ранее в Новосибирской области кондуктор высадила шестиклассницу из автобуса на 30-градусный мороз.

Напомним, сегодня стало известно, что 16-летняя школьница была похищена неизвестными в подмосковном Солнечногорске.

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Тимур Румянцев
#оренбург
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