Мосул: армия Ирака отбила у ИГ территорию с гробницей библейского пророка Ионы

17 Января 2017 19:40 57

Москва, 17 января. В ходе штурма Мосула военные Ирака вытеснили боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ с территории, где находились уничтоженные боевиками в 2014 году христианские и мусульманские святыни, среди которых мечеть с гробницей пророка Ионы. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

«Мы взяли под контроль местность, где располагалась гробница пророка Ионы, над гробницей водружен флаг Ирака», — заявил агентству один из участников штурма.

Позднее власти Ирака сообщили, что террористы уничтожили в освобожденном квартале Мосула почти все христианские и мусульманские святыни, а от мечети, где находилась могила пророка, остались только руины.

Ранее «Газета.Ру» сообщала, что полиция и спецназ Ирака, принимающие участие в операции против террористов «Исламского государства» в Мосуле, освободили почти всю территорию города.