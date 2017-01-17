Мосул: армия Ирака отбила у ИГ территорию с гробницей библейского пророка Ионы

Москва, 17 января. В ходе штурма Мосула военные Ирака вытеснили боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ с территории, где находились уничтоженные боевиками в 2014 году христианские и мусульманские святыни, среди которых мечеть с гробницей пророка Ионы. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.
«Мы взяли под контроль местность, где располагалась гробница пророка Ионы, над гробницей водружен флаг Ирака», — заявил агентству один из участников штурма.
Позднее власти Ирака сообщили, что террористы уничтожили в освобожденном квартале Мосула почти все христианские и мусульманские святыни, а от мечети, где находилась могила пророка, остались только руины.
Ранее «Газета.Ру» сообщала, что полиция и спецназ Ирака, принимающие участие в операции против террористов «Исламского государства» в Мосуле, освободили почти всю территорию города.
Кирилл Иванов