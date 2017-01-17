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Путин: Элиты Запада готовы организовать Трампу Майдан в Вашингтоне
Политика

Путин: Элиты Запада готовы организовать Трампу Майдан в Вашингтоне

Сегодня 19:49
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Путин: Политические элиты Запада пытаются подоровать легитимность Трамп

Москва, 17 января. В Соединенных Штатах Америки идет ожесточенная внутриполитическая борьба, направленная на подрыв легитимности нового главы государства Дональда Трампа. Об этом во вторник заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

По словам российского лидера, в западных странах фиксируется устойчивая деградация политических элит.

«Такое впечатление, что они, потренировавшись в Киеве, готовы у себя в Вашингтоне Майдан организовать, только бы не дать Трампу вступить в должность», — подчеркнул Путин.

Напомним, ранее глава РФ Владимир Владимирович Путин рассказал о своем отношении к избранному президенту США Дональду Трампу.

Читайте по теме: Покушение на Трампа: перерастет ли инаугурация президента в американский майдан

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Алексей Громов
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