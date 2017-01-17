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Коты сыграли Дарта Вейдера и Люка Скайуокера в пародии на «Звездные войны»

17 Января 2017 19:41
55Просмотры

Коты сыграли Дарта Вейдера и Люка Скайуокера в пародии на «Звездные войны»

Москва, 17 января. Поклонники киносаги «Звездные войны» сняли в пародии на нее двоих котов.

Интернет-пользователи опубликовали на YouTube ролик «The Empire Scratches Back» («Империя царапает в ответ»), в котором воспроизводится одна из ключевых сцен фильма, в которой Дарт Вейдер рассказывает Люку Скайуокеру, что приходится ему отцом. Главными героями ролика стали два кота, сообщает «360° Подмосковье».

За несколько дней ролик собрал десятки тысяч просмотров. «Как тебе удалось заставить его «кричать» в конце?», — спросили пользователи автора видео. «По всей видимости, мне НАСТОЛЬКО скучно», — ответил он.

Ранее зрители в социальных сетях посмеялись над новым клипом певицы Алены Апиной на песню «Близость». Как сообщает Ura.ru, юзеры попросили помочь им «это развидеть».

Катерина Михайлиди

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