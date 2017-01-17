Меж Сциллой Киева и Харибдой Москвы: Додон поступился принципами в вопросе Крыма

17 Января 2017 19:45 48

Официальное признание Крыма частью России — слишком большой риск для Молдавии. Об этом во время своей пресс-конференции в Москве заявил президент республики Игорь Додон. Свою личную позицию на этот счет Додон менять не намерен: он, как известно, не раз заявлял, что Крым должен быть признан частью России. Тем не менее на государственном уровне Молдавия признать законность крымского референдума не может: для нее сейчас слишком важны отношения с Украиной.

«Надо понимать, что нам надо выстраивать с Украиной дружеские отношения, нам нужно решить приднестровскую проблему. И делать какие-то официальные признания каких-то вещей — я думаю, что в Молдавии никто сейчас на этот риск не пойдет», — отмечает Додон.

Напомним, что Крым вошел в состав России в результате всенародного референдума, на котором абсолютное большинство местных жителей (96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя) поддержали данную инициативу.

Владимир Брутер, молдавский политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, считает осторожность Додона в крымском вопросе вполне оправданной.

«На мой взгляд, для Молдавии слишком резкое и основанное на политических приоритетах сближение с Россией сейчас действительно опасно. Оно может привести к очень серьезным внутриполитическим конфликтам, а кроме того, никак не способствует обеспечению безопасности Молдавии как государства, зажатого между Украиной и Румынией. Потому для Молдавии очень важно избегать каких-то ярких геополитических шагов: таких, к примеру, как признание Крыма частью России», — заявил Брутер Федеральному агентству новостей.

Впрочем, вопрос территориальной принадлежности и статуса Крыма — вопрос, который решать не Молдавии. Так или иначе, окончательно решен он может быть только на международной арене.