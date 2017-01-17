Пособие для хакеров: опубликован рейтинг самых популярных в мире паролей

Нью-Йорк, 17 января. Комбинация «123456» стала самым популярным в мире паролем, выяснила компания Keeper Security, пишет портал Softpedia. Согласно приведенным данным, комбинация «123456789» расположилась на втором месте.

В десятку самых популярных комбинаций также вошли «666666», «987654321», «google», «123321», «123123», «password», «111111», «12345678», «qwerty». Так, около 17 процентов интернет-пользователей используют пароль «123456». Кроме того, специалисты проанализировали данные крупных взломов, при которых пострадали более десяти миллионов пользователей.

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Напомним, американские инженеры нашли необычный способ защититься от хакерских атак, которые в последнее время стали самой обсуждаемой проблемой в США.