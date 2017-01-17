FAN-TV Лента новостей
Пособие для хакеров: опубликован рейтинг самых популярных в мире паролей
Весь мир

Пособие для хакеров: опубликован рейтинг самых популярных в мире паролей

Сегодня 19:30
53

Пособие для хакеров: опубликован рейтинг самых популярных в мире паролей

Нью-Йорк, 17 января. Комбинация «123456» стала самым популярным в мире паролем, выяснила компания Keeper Security, пишет портал Softpedia. Согласно приведенным данным, комбинация «123456789» расположилась на втором месте.

В десятку самых популярных комбинаций также вошли «666666», «987654321», «google», «123321», «123123», «password», «111111», «12345678», «qwerty». Так, около 17 процентов интернет-пользователей используют пароль «123456». Кроме того, специалисты проанализировали данные крупных взломов, при которых пострадали более десяти миллионов пользователей.

Ранее издание «Индикатор» выяснило, как работает Интернет в поезде, самолете и в космосе.

Напомним, американские инженеры нашли необычный способ защититься от хакерских атак, которые в последнее время стали самой обсуждаемой проблемой в США.

комментарии
Тимур Румянцев
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 17 января 2017 19.30: армия Ирака освободила Восточный Мосул, ВВС САР бомбят позиции ИГ в Хомсе 

Сегодня 19:30
15

Донбасс сварит боевиков Авакова в новом котле — Пушилин

Сегодня 19:29
53

Сирия сегодня: бомбардировка ИГ под Хомсом, боевики в Дамаске уличили спонсоров из США

Сегодня 19:00
239

Главные новости 17 января

Сегодня 19:00
80

Торг неуместен: Лавров рассказал Urbi et Orbi о возвращении великой России

Сегодня 18:48
258
Показать еще
Прямая трансляция

«Она дала мне надежду»: Доктора Лизу проводили в последний путь, вспоминая ее Путь Добра. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Пособие для хакеров: опубликован рейтинг самых популярных в мире паролей

19:30

Сирия новости 17 января 2017 19.30: армия Ирака освободила Восточный Мосул, ВВС САР бомбят позиции ИГ в Хомсе 

19:30

Донбасс сварит боевиков Авакова в новом котле — Пушилин

19:29

Медведев потребовал поддержать позитивные сдвиги в экономике России

19:23

Медведев: На развитие промышленности выделят до 107,5 млрд рублей

19:23

Керри уверен, что санкции против России достигли нужного эффекта

19:18

Додон отказывается строить отношения с ЕС на антироссийской риторике

19:08

На переговоры по Сирии в Астане оппозиция приедет благодаря Анкаре — МИД Турции

19:00

Сирия сегодня: бомбардировка ИГ под Хомсом, боевики в Дамаске уличили спонсоров из США

19:00

Главные новости 17 января

19:00

Донбасс: село под Донецком попало под минометный обстрел ВСУ

18:57

Торг неуместен: Лавров рассказал Urbi et Orbi о возвращении великой России

18:48
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сирия новости 17 января 2017 19.30: армия Ирака освободила Восточный Мосул, ВВС САР бомбят позиции ИГ в Хомсе 
Читать
Закрыть